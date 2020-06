Due squadre World Tour e sei Professional al via del Sibiu Tour

Dopo il cambio di data, deciso per permettere alle squadre di arrivare in Romania evitando quarantene e altre possibili problemi legati all’emergenza sanitaria, gli organizzatori del Sibiu Tour hanno annunciato una nuova lista di squadre iscritte che potrà contare su due formazioni di categoria World Tour e sei di categoria Professional. Come team di prima fascia ci saranno la Bora-Hansgrohe e la Israel StartUp Nation, inoltre tra quelle di seconda fascia ci saranno le italiane Androni-Sidermec, Bardiani-CSF e Vini Zabù-KTM, la belga Alpecin-Fenix, la russa Gazprom-Rusvelo e la francese Nippo Delko Marseille.

World Tour: BORA-hansgrohe, Israel Start-Up Nation

Professional: Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Gazprom-RusVelo, NIPPO DELKO One Provence, Vini Zabù KTM

Continental: ABLOC CT, Akros-Excelsior-Thömus, Amore & Vita, CCC Development Team, Cycling Team Friuli ASD, D’Amico UM Tools, Elkov-Kasper, Giotti Victoria, Mazowsze Serce Polski, Memil Pro Cycling, Meridiana Kamen Team, Sangemini Trevigiani MG.K Vis VPM, Team Felbermayr Simplon Wels, Team Novák, Voster ATS Team, Work Service-Dynatek-Vega Prefabbricati

Nazionale: Romania

Il Sibiu Tour 2020 si disputerà dal 23 al 26 luglio con cinque tappe in quattro giorni di gara: dopo il prologo di 2.5 km nel centro di Sibiu, il programma prevederà l’arrivo in salita a Balea Lac, quindi una tappa ondulata di 180 chilometro mentre l’ultima giornata sarà divisa in due semitappe, la cronoscalata di 12 km di Paltinis e nel pomeriggio una frazione per velocisti.