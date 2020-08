Primo rinforzo per Froome: la Israel ingaggia il norvegese Hagen

1 Minuti per leggerlo

La Israel Start-Up Nation ha annunciato il primo volto nuovo per supportare Chris Froome in salita: si tratta del norvegese Carl Fredrik Hagen, ventottenne che con la maglia della Lotto Soudal è stato sorprendente ottavo all’ultima Vuelta a España, in quella che è stata la sua prima stagione nel World Tour.

Queste le parole dello scandinavo: «Non vedo l’ora di crescere in un team con queste ambizioni, lavorando assieme ad alcuni dei migliori corridori al mondo. Lavoreremo tutti uniti con l’obiettivo di centrare successi e sono pronto ad aiutare i compagni, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che mi saranno date. Ho 28 anni ma devo ancora imparare tanto nel ciclismo e so che ho ancora la possibilità di migliorare».