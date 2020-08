Evenepoel, gli esami rivelano una frattura del bacino. Stagione a rischio

2 Minuti per leggerlo

Verrebbe da dire che è il migliore anche nelle cadute, Remco Evenepoel. La spaventosa caduta che lo ha coinvolto nella discesa che dalla Colma di Sormano porta la corsa a costeggiare il Lago di Como ha fatto tenere tutti con il fiato sospeso. Già le prime notizie comunicate in telecronaca erano positive e dopo i primi esami effettuati all’ospedale Sant’Anna di Como il bilancio è soddisfacente, tutto sommato.

Nell’incidente che lo ha coinvolto oggi a Il Lombardia il ventenne belga, fa sapere con un comunicato la Deceuninck-Quick Step, ha riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro. Confermato, inoltre, che dopo il volo di circa sei metri di cui è stato protagonista Evenepoel non ha mai perso i sensi e ha subito risposto alle domande dei soccorritori. Il corridore trascorrerà in ospedale la notte prima di tornare domani in patria.

Per quanto riguarda il prosieguo della stagione, appare pressoché impossibile la sua partecipazione al Giro d’Italia che partirà dalla Sicilia sabato 3 ottobre, al pari di quella all’ipotetico Campionato del Mondo di domenica 27 settembre. Al momento la sua formazione non parla di tempi di recupero, comunicando solamente che Evenepoel rimarrà lontano dalle competizioni per un periodo imprecisato.