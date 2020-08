L’UCI conferma le date dei primi Mondiali Virtuali: saranno l’8-9 dicembre

I lunghi mesi senza corse del lockdown e della quarantena sono ormai alle spalle, ma le competizioni virtuali sui rulli stanno andando avanti grazie ad un buon successo che hanno avuto tra dilettanti e amatori. L’Unione Ciclistica Internazionale però continua a guardare con molta attenzione a questo mercato e oggi ha confermato ufficialmente le date di quelli che saranno i primi UCI Cycling Esports World Championships: quest’inedita rassegna dei Mondiali Virtuali si disputerà l’8 e 9 dicembre prossimi sull’ormai molto celebre piattaforma di Zwift. Gli atleti potranno gareggiare da casa o dai centri di allenamento delle rispettive squadre e nazionali.

La rassegna sarà aperta alle categorie Uomini Élite e Donne Élite che gareggeranno sullo stesso percorso e sulla stessa identica distanza: in palio ci sarà una maglia iridata che sarà possibile indossare in alcune specifiche competizioni virtuali del 2021. L’UCI comunicherà alle varie Federazioni Nazionali il numero di posti a disposizione per questi Campionati del Mondo in base ad alcuni parametri, con un occhio di riguardo a chi ad oggi vanta il maggior numero di atleti iscritti a Zwift (tra cui l’Italia); l’UCI potrebbe poi assegnare delle Wild Card per far sì che tutti i contenti siano rappresentati in gara.