Settimana Coppi e Bartali 2020

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali è la prima corsa a tappe del calendario italiano di questo 2020 e si disputerà su un formato di cinque frazioni nell’arco di quattro giorni. Come ormai è tradizione la giornata d’apertura sarà divisa in due settimane su tracciati che ormai conosciamo bene: al mattino è in programma una tappa di 97.8 chilometri a Gatteo con tre passaggi sulla salita di Longiano che creerà un po’ di incertezza, al pomeriggio invece ci sarà spazio per una cronometro a squadre (in formula classica) che sicuramente sarà importante per la classifica generale.

Appuntamento classico è anche la tappa di Sogliano al Rubicone, che però sarà più impegnativa rispetto agli scorsi anni: l’arrivo sarà infatti posto in cima alla salita che i corridori dovranno affrontare cinque volte e non tre come in passato; attenzione agli ultimi 300 metri su fondo lastricato dove le pendenze toccheranno il 17%. Inedita invece è la quarta tappa in cui i corridori renderanno omaggio a Marco Pantani con la scalata del Carpegna: prima di rientrare a Riccione ci saranno anche altri due gpm e potremmo assistere quindi ad una frazione molto difficile da controllare e dove l’attacco potrebbe essere la miglior difesa.

L’ultima tappa della Settimana Coppi e Bartali si disputerà in circuito a Forlì e sarà una fotocopia del percorso proposto lo scorso anno per la prima volta: la salita di Rocca delle Caminate misura 3.5 chilometri con pendenze tra il 6% ed il 7% e andrà ripetuta per ben sette volte. Molto dipenderà dalla situazione della classifica generale alla partenza, ma un arrivo con una volata ristretta potrebbe essere l’opzione più probabile.

Le tappe

Martedì 1/9 - 1a tappa (1a semitappa): Gatteo - Gatteo (97.8 km) Partenza: Gatteo ore 9.10

Arrivo: Gatteo ore 11.30-11.45 Sprint: Nessuno

Gpm: Longiano (163 m-2a cat.) km 52.1 e km 66.4, Longiano (163 m-1a cat.) km 80.7 Martedì 1/9 - 1a tappa (2a semitappa): Gatteo a Mare - Gatteo (Cronosquadre, 13.3 km) Partenza prima squadra: Gatteo a Mare ore 15.30

Arrivo ultima squadra: Gatteo ore 16.35 circa Sprint: Nessuno

Gpm: Nessuno Mercoledì 2/9 - 2a tappa: Riccione - Sogliano al Rubicone (166.5 km) Partenza: Riccione ore 11.45

Arrivo: Sogliano al Rubicone ore 15.45-16.15 Sprint: Nessuno

Gpm: Torriana (326 m-1a cat.) km 45.3, Sogliano al Rubicone (382 m-2a cat.) km 95.7 e km 142.9 Giovedì 3/9 - 3a tappa: Riccione - Riccione (168.9 km)

Partenza: Riccione ore 10.55

Arrivo: Riccione ore 15.30-16.00 Partenza: Riccione ore 10.55Arrivo: Riccione ore 15.30-16.00 Sprint: Nessuno

Gpm: Monte Carpegna (1377 m-HC) km 80.2, Madonna di Pugliano (789 m-1a cat.) km 115.9, Fiorentin (491 m-2a cat.) km 137.9 Venerdì 4/9 - 4a tappa: Forlì - Forlì (166.2 km) Partenza: Forlì ore 11.35

Arrivo: Forlì ore 15.35-16.00 Sprint: Nessuno

Gpm: Rocca delle Caminate (362 m-2a cat.) km 61.8, km 105.8 e km 149.8

I protagonisti

Negli ultimi anni la Settimana Coppi e Bartali è state una corsa sempre più apprezzata anche dagli squadroni di prima fascia che in numero sempre maggiore hanno iniziato a chiedere un invito, e per questo 2020 il GS Emilia ha messo assieme una startlist composta da ben 28 squadre di cui dieci di categoria World Tour: non ci saranno grandi nomi di campioni affermati, ma in gara avremo comunque diversi buoni corridori e soprattutto tanti ragazzi che hanno messo in mostra ottime cose nelle categorie giovanili e che sfrutteranno proprio questa gara per iniziare a testarsi a fondo, a fare esperienza e magari anche a cogliere qualche bel risultato che possa dar loro fiducia per il proseguimento della carriera.

Alcune di più, altre di meno, ma le quattro tappe in linea presentano tutte dei passaggi abbastanza impegnativi: però un ruolo fondamentale nell’economia della corsa potrebbe giocarlo la cronometro a squadre in cui le formazioni più attrezzate potrebbero scavare subito dei bei distacchi. Proprio la cronosquadre potrebbe essere l’incognita maggiore per quanto riguarda le ambizioni di vittoria di Diego Ulissi che questa corsa l’ha già vinta nel 2013 e che da quando sono riprese le gare sta attraversando un ottimo periodo di forma: ma questo, considerando anche l’esplosività del corridore toscano che può andare a caccia di abbuoni, potrà bastare a contrastare squadre più attrezzate per la prova contro il tempo?

Oltre al possibile guadagno nella prima giornata di gara, ci sono un po’ di squadre che potrebbero sfruttare una strategia a doppio leader per mettere in difficoltà Ulissi e la UAE. La Deceuninck-QuickStep punta su due giovani che tanto bene hanno fatto nelle scorse settimane e che vanno considerati tra i principali favoriti: João Almeida e Andrea Bagioli sono entrambi corridori di talento in grado di andare forte in salita e di puntare alla vittoria in questa corsa. Anche la Ineos Grenadiers può vantare un’ottima coppia di scalatori come il colombiano Ivan Sosa e l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez: il livello medio dello squadrone britannico è indiscutibile e anche loro andranno seguiti con grande attenzione.

Tra le altre squadre World Tour in gara segnaliamo la presenza di Nicola Conci come capitano della Trek-Segafredo, nella NTT Pro Cycling invece ci sarà l’australiano Ben O’Connor che stenta un po’ a ritrovare la gamba dei giorni migliori. Poi c’è la Bora-Hansegrohe con il giovane Ide Schelling e la Bahrain-McLaren con un trio di scalatori che tanto bene hanno fatto tra gli Under23: adesso sono ancora un po’ acerbi, ma Kevin Inkelaar con due anni in più di Santiago Buitrago e Fred Wright potrebbe iniziare a far vedere qualcosa di buono. Stesso dicasi per Einer Rubio, scalatore colombiano della Movistar che è cresciuto da dilettante proprio in Italia.

Le squadre Professional, per quanto svantaggiare dalla cronosquadre, comunque non staranno a guardare. Molti dei potenziali protagonisti sono gli stessi che abbiamo già visto davanti nelle ultime gare italiane: per l’Androni-Sidermec i nomi da seguire sono Alexander Cepeda, Miguel Florez e Simone Ravanelli, per la Vini Zabù-KTM ci sono Giovanni Visconti e Luca Wackermann, meno carte invece a disposizione per la Bardiani-CSF-Faizanè che comunque proverà a farsi vedere con Filippo Fiorelli e Filippo Zana; tra gli altri attenzione a Sergey Chernetsky (Gazprom), Jefferson Cepeda e Gonzalo Serrano (Caja Rural), Mauro Finetto e Alessandro Fedeli (Nippo Delko), Diego Rubio (Burgos), Odd Christian Eiking e Simone Petilli (Circus), Gavin Mannion (Rally) e Jelle Vanendert (Bingoal). Un piazzamento nella top10 della generale è alla loro portata, il podio però sembra distante.

Passiamo velocemente in rassegna anche le sette squadre Continental iscritte a questa Settimana Coppi e Bartali 2020, perché qualche uomo su cui tenere un occhio c’è. Il meglio lo ha probabilmente dato in passato, ma Darwin Atapuma è tornato in patria con la Colombia Tierra de Atletas e cerca di sparare gli ultimi colpi a sua disposizione in questa serie di gare in Europa. Viene dalla Colombia anche Jonathan Cañaveral che proverà a mettere in mostra la maglia della Giotti Victoria, formazione che potrà affidarsi anche a Federico Zurlo, magari per cercare l’acuto in una tappa. Vedendo invece i risultati delle ultime gare, potrebbero fare bene anche Antonio Di Sante (Sangemini), Paolo Totò e Raul Colombo (Work Service).

La startlist ufficiale

Team Jumbo - Visma

1 Eenkhoorn, Pascal

2 van der Hoorn, Taco

3 Fisher-Black, Finn

4 Pluimers, Rick

5 Ballerstedt, Maurice

6 Kooij, Olav Bahrain - McLaren

11 Bauhaus, Phil

12 Buitrago, Santiago

13 Davies, Scott

14 Inkelaar, Kevin

15 Novak, Domen

16 Wright, Fred Astana Pro Team

21 Felline, Fabio

22 Contreras, Rodrigo

23 Gregaard, Jonas

24 Kudus, Merhawi

25 Pronskiy, Vadim

26 Stalnov, Nikita Deceuninck - QuickStep

31 Almeida, Joao

32 Bagioli, Andrea

33 Knox, James

34 Honore, Mikkel

35 Serry, Pieter

36 Vansevenant, Mauri UAE Team Emirates

41 Ulissi, Diego

42 Conti, Valerio

43 Dombrowski, Joe

44 Henao, Sergio

45 Ravasi, Edward

46 Covi, Alessandro Bora - Hansgrohe

51 Benedetti, Cesare

52 Burghardt, Marcus

53 Drucker, Jempy

54 Gamper, Patrick

55 Sagan, Juraj

56 Schelling, Ide NTT Pro Cycling

61 De Bod, Stefan

62 Janse Van Rensburg, Reinardt

63 Mäder, Gino

64 O'Connor, Ben

65 Sobrero, Matteo

66 Tiller, Rasmus Ineos Grenadiers

71 Doull, Owain

72 Hayter, Ethan

73 Swift, Ben

74 Narvaez, Jhonnatan

75 Rivera, Brandon

76 Sosa, Ivan Trek - Segafredo

81 Conci, Nicola

82 Kamp, Alexander

83 Mosca, Jacopo

84 Quarterman, Charlie

85 Reijnen, Kiel

86 Ries, Michel Movistar Team

91 Arcas, Jorge

92 Elosegui, Inigo

93 Mora, Sebastian

94 Jacobs, Johan

95 Rubio, Einer

96 Roelandts, Jurgen Bardiani - CSF - Faizanè

101 Covili, Luca

102 Fiorelli, Filippo

103 Albanese, Vincenzo

104 Monaco, Alessandro

105 Zaccanti, Filippo

106 Zana, Filippo Vini Zabù - KTM

111 Fortunato, Lorenzo

112 Garosio, Andrea

113 Marengo, Umberto

114 Visconti, Giovanni

115 Wackermann, Luca

116 Spreafico, Matteo Androni - Sidermec

121 Bais, Mattia

122 Cepeda, Alexander

123 Chirico, Luca

124 Florez, Miguel

125 Ravanelli, Simone

126 Restrepo, Jhonatan Gazprom - Rusvelo

131 Cherkasov, Nikolay

132 Chernetskiy, Sergey

133 Kuznetsov, Vyacheslav

134 Nekrasov, Denis

135 Rikunov, Petr

136 Strakhov, Dmitriy Alpecin - Fenix

141 Richardson, Alexandar

142 Riesebeek, Oscar

143 Thwaites, Scott

144 Vergaerde, Otto

146 Vermeersch, Gianni

147 Walsleben, Philip Caja Rural

161 Amezqueta, Julen

162 Cepeda, Jefferson

163 González, David

164 Irisarri, Jon

165 Malucelli, Matteo

166 Serrano, Gonzalo Nippo Delko Provence

171 Diaz, Jose Manuel

172 Fedeli, Alessandro

173 Fernandez Cruz, Delio

174 Finetto, Mauro

175 Girmay, Biniam

176 Carr, Simon Rally Cycling

181 Brown, Nathan

182 Dal-Cin, Matteo

183 Ellsay, Nigel

184 Mannion, Gavin

185 Oronte, Emerson

186 Zukowsky, Nickolas Circus - Wanty Gobert

191 Bakelants, Jan

192 Eiking, Odd Christian

193 Pasqualon, Andrea

194 Petilli, Simone

195 van Poppel, Danny

196 van Poppel, Boy Bingoal - Wallonie Bruxelles

201 Ista, Kevyn

202 Lietaer, Eliot

203 Livyns, Arjen

204 Peyskens, Dimitri

205 Taminiaux, Lionel

206 Vanendert, Jelle Burgos - BH

211 Ezquerra Muela, Jesus

212 Madrazo, Angel

213 Cabedo, Oscar

214 Molenaar, Alex

215 Osorio, Juan Felipe

216 Rubio, Diego Beltram TSA Marchiol

221 Crescioli, Giosue

222 Cretti, Luca

223 Ferri, Gregorio

224 Parisini, Nicolo

225 Pesenti, Thomas

226 Stocek, Matus Sangemini Trevigiani MG.Kvis

231 Di Felice, Francesco

232 Di Sante, Antonio

233 Leone, Davide

234 Radice, Raffaele

235 Salvietti, Niccolo

236 Cortese, Jacopo Work Service Dynatek Vega

241 Burchio, Federico

242 Colombo, Raul

243 Puccioni, Dario

244 Rotondi, Matteo

245 Toto, Paolo

246 Zandri, Francesco General Store - Essegibi - Flli Curia

251 Zahiri, Abderrahim

252 Casarotto, Davide

253 Lucca, Riccardo

254 Pozza, Ettore

255 Smarzaro, Daniel

256 Tasca, Flavio Team Colpack Ballan

261 Gomez, Nicolas

262 Masotto, Giulio

263 Rigatti, Tommaso

264 Caiati, Aldo

265 Minali, Michael

266 Persico, Davide Giotti Victoria Automotive

271 Cañaveral, Johnatan

272 Gaido, Matteo

273 Onesti, Emanuele

274 Zurlo, Federico

275 Brogi, Adriano Colombia Tierra de Atletas GW

281 Aguirre, Hernan

282 Atapuma, Darwin

283 Munoz, William

284 Mendoza, Omar

285 Quiroz, Oscar

286 Soto, Nelson

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa tutti i giorni in differita su Raisport. Gli orari sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.

Albo d’oro