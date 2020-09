La maglia dell’Italia per Imola 2020; Bagioli e Ulissi vanno in ricognizione

La Federciclismo ha svelato oggi la nuova maglia della nazionale che farà il proprio debutto al Campionato del Mondo casalingo di Imola 2020 e che verrà poi utilizzata per tutta la stagione 2021. L’Italia conferma la partnership con gli sponsor Suzuki ed Enervit, mentre la divisa sarà come sempre realizzata da Castelli seguendo le ricerche aerodinamiche di ultima generazione. «Il sodalizio con gli sponsor di maglia Suzuki Italia, Castelli ed Enervit consolidato ormai negli anni, è per la Federazione Ciclistica Italiana motivo di vanto ed orgoglio. Insieme abbiamo conquistato numerosi traguardi; insieme ci apprestiamo a vivere un’altra stagione, mi auguro altrettanto esaltante. La Maglia Azzurra è sinonimo di appartenenza. In questa stagione così complicata per tutti rappresenta, ancor di più, la cifra dei nostri valori e del nostro modo di essere cittadini del mondo» ha commentato il presidente Renato Di Rocco.

Intanto come avvicinamento al Mondiale di Imola, domani sabato 5 settembre il commissario tecnico Davide Cassani andrà in ricognizione sul percorso assieme a due potenziali candidati a vestire la maglia azzurra come Andrea Bagioli (Deceunink-Quik Step) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), che proprio oggi hanno concluso la loro partecipazione alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali.