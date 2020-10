Europei su pista U23 e juniores, un oro e altre medaglie per l’Italia nella prima giornata

Nell’impianto principe del movimento italiano, il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, sono partiti oggi i Campionati europei su pista per le categorie under 23 e juniores. Nove i titoli assegnati in questa prima delle sei giornate della manifestazione, in un primo tempo prevista a Forlì.

Arriva subito una medaglia d’oro in una delle prove più attese, ossia l’inseguimento a squadre donne under 23: Martina Alzini, Marta Cavalli, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno fatto siglare un tempo 4’36″080 di in finale, superando di oltre 2″ il temibile quartetto della Germania. Terza piazza per la Polonia.

Una gioia tutt’altro che consueta per il pedale tricolore giunge dalla velocità a squadre donne juniores: Valentina Basilico, Sara Fiorin e Gaia Tormena hanno centrato la medaglia di argento, alle spalle della Polonia (Joanna Blaszcak, Natalia Nieruchalska e Nikola Wielowska), che in finale ha vinto con un margine superiore ai 2″. Completa il podio il terzetto della Russia.

Medaglia di bronzo, invece, dall’inseguimento a squadre uomini juniores: Lorenzo Balestra, Andrea D’Amato, Niccolò Galli e Manlio Moro hanno preceduto, con il tempo di 4’16″188, la Danimarca nella finalina. Medaglia d’oro per la Russia che in finale ha battuto per oltre 2″5 la Germania. Arriva un bronzo anche nello scratch donne juniores: merito della veneta Lara Crestanello, che è stata superata solo dalla slovacca Nora Jencusová e dalla polacca Nikola Wielowska.

Quarto posto, invece, per Stefano Cavalli, Alessandro Sala e Thomas Vignoli nella velocità a squadre uomini juniores: nulla da fare nella finalina, troppo forte la Russia. Nella finale per l’oro successo per la Germania ai danni della Polonia.

Un pizzico di rammarico arriva nell’inseguimento individuale uomini juniores: il friulano Jonathan Milan non ha confermato le attese ed è giunto quarto in 4’23″410, venendo battuto nella finalina dal russo Leo Gonov in 4’19″504. Medaglia d’oro in 4’19″716 per il tedesco Felix Gross, argento in 4’24″748 per il russo Ivan Smirnov. Ottavo posto per l’altro azzurro impegnato, il marchigiano Gidas Umbri.

Niente medaglia per Giosuè Epis nello scratch uomini juniores: il lombardo è giunto sesto, in un podio che ha vinto il neerlandese Loe van Belle vincere con un giro di margine su tutti. Sul podio lo accompagnano il belga Noah Vandenbranden e il tedesco Lorin Drescher. Nona posizione, invece, per il veneto Filippo Ferronato nell’eliminazione uomini under 23, vinta dal belga Jules Hesters davanti dal portoghese Iuri Leitão e allo spagnolo Raúl García Pierna.

Rimangono a secco anche Eleonora Gasparrini e Elena Contarin, rispettivamente quinta e nona nell’inseguimento individuale donne juniores: oro per la russa Alena Ivanchenko in 2’26″080 davanti alla polacca Zuzana Olejniczak e alla belga Julie De Wilde.

Domani verranno assegnati otto titoli, ossia km uomini juniores, eliminazione uomini juniores, velocità a squadre donne under 23, velocità a squadre uomini under 23, inseguimento individuale donne under 23, inseguimento a squadre donne juniores, inseguimento a squadre uomini under 23 e scratch donne under 23. Inoltre si disputeranno le fasi iniziali del torneo della velocità individuale donne juniores.