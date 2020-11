Sono 15 gli azzurri convocati per gli Europei su pista di Plodviv

Da mercoledì 11 a domenica 15 novembre si disputano a Plovdiv, in Bulgaria, i Campionati Europei su pista 2020 dedicati alla categoria élite. Sono 22 i titoli in palio, in una rassegna pesantemente condizionata dalla pandemia – alcune nazioni, come Paesi Bassi, Francia, Danimarca e Belgio hanno preferito rinunciare.

L’Italia si presenta invece con una buona pattuglia: nel settore femminile, il commissario tecnico Dino Salvoldi ha chiamato Martina Alzini (Valcar-Travel & Service) per Inseguimento a Squadre e Individuale, Elisa Balsamo (Fiamme Oro) per Inseguimento a Squadre, Omnium e Madison, Rachele Barbieri (Fiamme Oro) per Inseguimento a Squadre e Eliminazione, Elena Bissolati (Cicli Fiorin) per Keirin, Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) per Inseguimento a Squadre, Martina Fidanza (Fiamme Oro) per Scratch, Vittoria Guazzini (Fiamme Oro) per Inseguimento a Squadre e Madison, Silvia Valsecchi (BePink) per Inseguimento a Squadre e Individuale, Miriam Vece (Valcar-Travel & Service) per Keirin, Sprint e 500 metri, Silvia Zanardi (BePink) per Corsa a Punti.

Tra gli uomini il selezionatore Marco Villa, che deve fare i conti con l’assenza in extremis di Filippo Ganna, ha optato per Liam Bertazzo (Vini Zabù Brado KTM) per Omnium, Madison, Corsa a punti e Inseguimento a squadre, Francesco Lamon (Fiamme Azzurre) per Inseguimento a squadre, Madison e Eliminazione, Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) Km, Inseguimento a Squadre e Individuale, Stefano Moro (Biesse Arvedi) Km, Inseguimento a squadre e Scratch, Michele Scartezzini (Fiamme Azzurre) Inseguimento a squadre e Madison.