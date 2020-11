Ciclomercato: la General Store ingaggia Górak, Ballabio si accasa in Francia e Bykanov in Toscana

Altre notizie dal Ciclomercato delle squadre dilettantistiche italiane: la General Store perfeziona il suo organico con l’ingresso del polacco Dominik Górak, proveniente dalla CCC Development, classe 2001 con discrete qualità in salita. Due corridori in uscita dalla Iseo Rime Carnovali hanno nel frattempo trovato casa: uno è Giacomo Ballabio, il quale proseguirà la sua carriera nella categoria élite col piccolo team francese Charvieu-Chavagneux; un altro è Viktor Bykanov, recente protagonista di un incidente stradale che gli ha procurato anche la frattura del bacino, il quale è stato comunque accolto dalla Malmantile – La Seggiola per la prossima stagione. Oltre a Bykanov, arrivano Leonardo Aposti, in uscita dalla Maltinti-Banca di Cambiano, e gli esordienti Daniel Quaglietti (buon cronoman), Marco Mammi e Alessio Squilloni.