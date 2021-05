Dilettanti: Colnaghi trionfa al Trofeo Matteotti, doppietta Colpack al Sestesi

Doppio appuntamento nazionale in calendario oggi per i dilettanti italiani: quello più tradizionale e sentito, il Trofeo Matteotti nella sua versione toscana a Marcialla, che ha visto in un finale scoppiettante prevalere Luca Colnaghi, una delle rivelazione dell’ultimo Giro Under 23.

Il toscano era già in avanscoperta con un gruppetto, che ha deciso di abbandonare nell’ultimo chilometro di gara per andare a cogliere quello che rappresenta il secondo successo stagionale per il corridore dell’UC Trevigiani Campana Imballaggi. Finiscono sul podio due dei suoi compagni di fuga, arrivati col resto dei migliori ai 6″: ancora un podio per Simone Piccolo (Viris Vigevano), terzo ieri a La Medicea, mentre è un bell’exploit quello di Andrea Gallo, corridore al secondo anno dell’InEmliaRomagna Cycling Team.

Appuntamento per sprinter invece dalle parti di Cremona, dove si correva il Trofeo Sportivi Sestesi alla prima edizione in forma di corsa nazionale. Nell’arrivo in volata, la Colpack-Ballan ha confermato di essere tornata a essere una delle squadre più veloci del lotto nella categoria: si torna infatti a vedere una doppietta, che vede protagonisti Davide Boscaro (al secondo successo stagionale) e Davide Persico; stavolta deve accontentarsi del terzo posto Cristian Rocchetta (General Store), il quale ieri aveva esultato a La Medicea.