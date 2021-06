Giro del Veneto Under 23, alla General Store la crono a squadre: Baseggio primo leader

Il 29° Giro del Veneto della Organizzazione eventi sportivi si è aperto oggi a Porto Tolle (Rovigo) con una cronometro a squadre che ha visto prevalere il team General Store Essegibi F.lli Curia: la maglia amaranto di leader è finita sulle spalle di Matteo Baseggio.

Ventiquattro i team al via, con la squadra di Domegliara di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) che ha fatto segnare il miglior tempo lungo i 17,3 km: 19’22″47, meglio della Zalf Euromobi Désirée Fior e dei belgi del Basso Team Flanders. Visintainer, Lucca, Tosin, Rocchetta, Baseggio e Pozza sono partiti subito con il giusto ritmo riuscendo a superare meglio delle altre formazioni in gara le insidie rappresentate da caldo e vento.

La top ten vede, al secondo posto la Zalf Euromobil Désirée Fior a 8″, quindi i belgi del Basso Team Flanders a 33″, Iseo Rime Carnovali a 38″, Beltrami TSA a 40″, Northwave Siatek Olmo a 42″, Colpack Ballan a 47″, Work Service Dynatek Vega a 56″, MG k Vis VPM a 57″ e Velo Racing Palazzago a 1’04”.

In classifica generale Baseggio è seguito dai compagni di squadra Riccardo Lucca, Cristian Rocchetta, Riccardo Tosin e Lorenzo Visintainer (General Store Essegibi), quindi quattro Zalf-Fior a 8” Edoardo Faresin, Riccardo Verza, Giulio Masotto e Matteo Zurlo; decimo il belga Floris Van Tricht (Basso Flanders) a 33″.

La seconda tappa si domani si correrà in provincia di Verona con partenza e arrivo fissate sul Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. In programma sei tornate di 22,1 chilometri, disegnate “a otto” per un totale di 139,6 km: percorso ondulato caratterizzato da un tratto di sterrato di circa 1.800 metri che dovrà essere affrontato per sei volte.