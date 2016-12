Il sudafricano Songezo Jim correrà con Rebellin nella Kuwait-Cartucho.es

Ci sarà anche il 26enne sudafricano Songezo Jim tra i compagni di squadra di Davide Rebellin nella Kuwait-Cartucho.es: dopo cinque anni tra MTN Qhubeka e Dimension Data, senza vittorie ma disputando e finendo un Giro e una Vuelta, la squadra africana non ha rinnovato il contratto di Jim che è riuscito ad accasarsi nella squadra arabo-spagnola che nel 2017 avrà appunto Davide Rebellin come uomo di riferimento. Songezo Jim non sarà l’unico corridore africano della squadra: in precedenza era stato annunciato anche l’ingaggio del marocchino Salah Eddine Mraouni.