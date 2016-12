Nairo Quintana conferma: «Nel 2017 farò Giro e Tour»

1 Minuti per leggerlo

In un’intervista al quotidiano colombiano El Tiempo, Nairo Quintana conferma ancora una volta quale sarà il suo programma di gare per il 2017: il colombiano, che definisce il 2016 come il suo migliore anno della carriera, ha dichiarato che il suo inizio di calendario prevede a fine gennaio e inizio febbraio le corse spagnole mentre i due grandi obiettivi rispondono ai nomi di Giro d’Italia e Tour de France.

Il ventiseienne dichiara che il Giro del Centenario lo attrae e spera di poter ripetere quanto fatto nel 2014, quando si vestì di rosa. L’obiettivo primario rimane comunque il Tour ma la sua presenza al Giro, dove sarà aiutato da una squadra competitiva, non sarà certo di rappresentanza. Non sarà invece presente alla Vuelta a España, di cui è detentore del titolo.