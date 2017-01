A 36 anni Francesco Chicchi si appresta a concludere la carriera – VIDEO

1 Minuti per leggerlo

Con un sentito video condiviso ieri sulla propria pagina Facebook Francesco Chicchi annuncia di fatto la conclusione della sua attività agonistica. Il trentaseienne di Camaiore non ha trovato una squadra per il 2017 dopo la fine del rapporto biennale con la Androni-Giocattoli Sidermec. Nei suoi quattordici anni da professionista il velocista toscano ha raccolto più di trenta successi fra cui una tappa alla Tirreno-Adriatico e una alla Volta a Catalunya, entrambe nel 2010 in maglia Liquigas-Doimo.

La sua affermazione più prestigiosa risale però alla categoria under 23 quando, nella prova in linea del Campionato del mondo 2002 di Zolder, si impose al termine di una sensazionale e spettacolare volata.