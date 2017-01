Boonen scrive un pezzo di storia: prima vittoria dei freni a disco

Tom Boonen è un corridore abituato a macinare grandi prestazioni e a far segnare traguardi importanti in carriera. Professionista dal 2002, Tommeke è riuscito con il successo di ieri alla Vuelta a San Juan a conquistare almeno un’affermazione in tutte le stagioni tra i professionisti; meglio del belga che ha una striscia aperta di sedici anni di successi ci sono solamente Mario Cipollini e Robbie McEwen con vittorie in diciassette anni consecutivi di attività.

Il trentaseienne belga ha però scritto il proprio nome come primo a vincere una prova professionista utilizzando una bicicletta equipaggiata con freni a disco, tipologia che il fiammingo ha annunciato di voler utilizzare in tutte le rimanenti gare che disputerà fino alla Paris-Roubaix, suo ultimo appuntamento di una carriera sfavillante.