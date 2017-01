Il ventottenne Mirko Tedeschi annuncia il ritiro

1 Minuti per leggerlo

Con un messaggio rilanciato sui profili social personali Mirko Tedeschi ufficializza il ritiro. Il ventottenne veronese, visto nelle ultime tre stagioni in maglia Wilier Triestina-Southeast, ha dimostrato nella propria carriera di essere un gregario affidabile e sempre pronto al sacrificio per i compagni di squadra. Tra gli élite vanta un successo di tappa alla Vuelta a Venezuela 2015, quando giunse sul traguardo di Barquisimeto in solitaria.