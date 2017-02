Dubai Tour, sospetta frattura al gomito destro per Simone Sterbini

Dopo la brutta caduta di ieri nella prima tappa, oggi Simone Sterbini non ha preso il via nella seconda frazione del Dubai Tour e si è recato in una clinica internazionale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Gli esami hanno riscontrato una sospetta frattura del capitello radiale del gomito destro ed i medici hanno quindi deciso di ingessare il braccio per corridore della Bardiani-CSF per favorirne il ritorno a casa: al rientro in Italia, Sterbini effettuerà ulteriori controlli per valutare con esattezza l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.