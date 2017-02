Bardiani-CSF in ritiro in Toscana: test per quattro giovani nel mirino del team

1 Minuti per leggerlo

Al 7 all’11 febbraio, vigilia del Trofeo Laigueglia, l’organico della Bardiani-CSF sarà in ritiro in Toscana: l’unico assente sarà Simone Sterbini, infortunatosi al Dubai Tour, mentre Giulio Ciccone e Vincenzo Albanese svolgeranno un lavoro differenziato. In questa occasione la squadra di Bruno e Roberto Reverberi avrà anche la possibilità visionare e valutare da vicino quattro giovani corridore che sono già nell’orbita del team: i nomi sono quelli di Daniel Savini (classe 1997) del team Maltinti, di Lorenzo Fortunato (1996) e Federico Burchio (1996) del team Hopplà-Petroli Firenze e di Umberto Orsini (1994) della Colpack.