Il francese Thomas Vaubourzeix vince il Trophée Princier

Dopo il trittico di gare della Challenges de la Marche Verte, in Marocco si prosegue con le Challenge du Prince che è stata inaugurata oggi dal Trophée Princier. La corsa si è conclusa con il successo del francese Thomas Vaubourzeix che si era imposto in questa stessa prova anche nel 2016: per la continental Nice Pro Cycling Team si tratta della prima vittoria UCI in stagione. Il 27enne Vaubourzeix ha vinto una volata di quattro corridori: Essaïd Abelouache è arrivato secondo, Ahmet Akdilek terzo e Adam Jamieson quarto; il gruppo principale è arrivato al traguardo staccato di 21″ con l’italiano Umberto Marengo che si è piazzato in ottava posizione.