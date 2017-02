La Dinamo Sassari di basket celebra la partenza del Giro con una maglia speciale

1 Minuti per leggerlo

Per celebrare l’attesissima partenza del Giro d’Italia dall’isola la Dinamo Sassari, formazione cestistica della Serie A, ha deciso di onorare al meglio tale evento. La compagine biancoblu, vincitrice del campionato nel 2014-2015, disputerà le Final Eight di Coppa Italia (in programma dal 16 al 19 febbraio a Rimini) con una divisa dedicata alla Corsa Rosa.

Il tema che connota la tenuta di gioco sarà la ruota dei nuraghi che simboleggia, su uno sfondo ovviamente rosa, la moltiplica delle biciclette. Saranno inoltre impresse i nomi delle quattro località di partenza e arrivo (Alghero, Cagliari, Olbia e Tortolì) nonché le quote altimetriche del percorso sardo.

Il presidente della Dinamo Stefano Sardara: «L’idea della maglia rosa è frutto della totale condivisione della campagna di comunicazione coordinata della Regione. Credo che sia la prima volta nella storia che una società sportiva professionistica sostiene un altro sport professionistico»