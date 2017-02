Le Tour de Langkawi, Pozzato beffato da McCabe di un’incollatura

1 Minuti per leggerlo

La seconda frazione de Le Tour de Langkawi, disputata tra Jerteh e Gerik sulla distanza di 208.1 km, ha visto tre corridori tagliare il traguardo quasi contemporaneamente. A prevalere è stato Travis McCabe, poliedrico statunitense della UnitedHealthcare già vincitore di tappa all’Herald Sun Tour.

In seconda posizione, preceduto per una questione di millimetri, Filippo Pozzato, che stava per consegnare alla Wilier Triestina la prima affermazione stazionale. Terzo è il giovane sudafricano Ryan Gibbons (Team Dimension Data) quindi a seguire si sono piazzati il bellunese Alberto Cecchin (Wilier Triestina), il kazako Yevgeniy Gidich (Vino-Astana Motors), il trevigiano Marco Maronese (Bardiani CSF), il maceratese Riccardo Stacchiotti (Nippo-Vini Fantini), il brasiliano Rafael Andriato (Wilier Triestina), l’australiano Cameron Bayly (IsoWhey Sports Swisswellness) e il malese Mohd Shahrul Mat Amin (Terengganu Cycling Team).

Il nuovo capoclassifica è Gibbons che comanda con 3″ su McCabe e 11″ sulla coppia Pozzato e Cecchin. Domani appuntamento con la Serdang-Pantai Remis di 118 km, frazione dedicata alle ruote veloci ma con uno strappetto nella parte conclusiva che potrebbe invogliare i finisseur.