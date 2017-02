Vittoria italiana al Tour de Langkawi: Jakub Mareczko conquista la terza tappa

Al Tour de Langkawi è la terza tappa quella buona per la prima vittoria di un corridore italiano: sul traguardo di Pantai Remis è infatti arrivato il successo in volata di Jakub Mareczko al primo centro stagionale, in secondo in carriera sulle strade della Malesia. Quella di Mareczko è anche la prima vittoria del 2017 della Wilier-Selle Italia che finora aveva colto due secondi ed un terzo posto come migliori risultati.

La tappa, lunga appena 118 km e senza alcuna difficoltà di rilievo, ha seguito un copione classico con una fuga da lontano che il gruppo ha annullato ai meno 4: Stepan Astafyev e Loh Sea Keong (accompagnati inizialmente da Dominic Pérez) avevano avuto circa sei minuti di vantaggio, ma non sono riusciti a resistere al veemente ritorno delle squadre dei velocisti.

Alle spalle di Mareczko la seconda posizione è andata all’australiano Scott Sunderland, nettamente staccato rispetto al corridore italiano: il malese Zamri Saleh è riuscito a piazzarsi terzo davanti agli italiani Nicolas Marini, Marco Benfatto ed Enrico Barbin, rispettivamente quarto, quinto e settimo dell’ordine d’arrivo odierno. Il sudafricano Ryan Gibbons resta leader della generale con 3″ su McCabe e 11″ su Pozzato.