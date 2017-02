La Tropicale Amissa Bongo 2017

Possiamo dividere in 2 la competizione: le prime tre tappe si svolgono nelle regioni dell’interno, e difatti sono quelle altimetricamente più impegnative; non sono tappe di montagna, ma frazioni nervose ricche di mangia e bevi che favoriscono gli attaccanti; la seconda, anche se più breve delle altre (soli 98 km), garantirà distacchi, con una rampa finale prima dell’arrivo a Franceville. Le restanti 4 frazioni sono in zona costiera, le ultime due dei criterium con arrivo nella capitale Libreville; visto il parterre povero anche a livello numerico è improprio parlare di arrivi per sprinter, certamente sarà più difficile far distacchi e non risolverla in volata.

Faro della corsa sarà la Direct Énergie, vincitrice di 6 delle ultime 7 edizioni, che regala agli organizzatori africani la presenza di Thomas Voeckler, al quale verrà assegnato il dorsale numero 1; il numero 2 invece va a Yohann Gène, unico vincitore in gara. L’altra professional al via è la Delko-Marseille, che schiererà 6 corridori di 6 nazionalità diverse: occhio ad Asbjørn Kragh Andersen e Mikel Aristi, in spolvero al GP Etruschi. Terzo incomodo il Minsk Club, la squadra più completa del lotto e forse la vera favorita, grazie alla presenza di Eduard Vorganov, Shiraei Papok e Stanislau Bazkhou, tutti corridori che sanno essere veri cagnacci quando c’è da spingere sul passo. Le altre due continental presenti sono la Bike Aid e la franco-giapponese Interpro Cycling Academy, entrambe capitanate da eritrei, rispettivamente il campione africano a cronometro Meron Teshome e Tesfom Okubamariam, la restante parte dei contendenti proviene dalle nazionali: le più agguerrite sono quella marocchina (Essaïd Abelouache e Sallah Eddine Mraouni) e quella algerina (Abderrhamane Mansouri e Azzedine Lagab).