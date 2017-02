Investito l’ex Amore&Vita Volodymyr Kogut: fratture multiple

1 Minuti per leggerlo

Grave incidente oggi in Ucraina dove nella città di Mykolaïv il trentaduenne ciclista locale Volodymyr Kogut è stato investito da un camion durante l’allenamento. Kogut è passato quest’anno al Kolss Cycling Team dopo aver vestito per numeri anni la maglia dell’Amore&Vita: secondo quanto riporta il sito bielorusso Peloton.by il corridore avrebbe riportato fratture alla gamba e al ginocchio sinistro e sarebbe già entrato in sala operatoria.