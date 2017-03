Trofeo Oro in Euro, la cubana Sierra batte Bastianelli e Bronzini

Il calendario nazionale del ciclismo femminile s’è aperto oggi in Toscana a Montignoso con il Trofeo Oro in Euro, gara riservata alla sola categoria donne élite. I due passaggi sulla salita di Fortezza hanno selezionato un gruppo di una ventina di atlete che proprio all’ultimo chilometro è andato a raggiungere Sofia Beggin (Astana) e Soraya Paladin (Alé Cipollini) che avevano attaccato in salendo verso l’ultimo gpm: la volata ha visto prevalere al fotofinish la cubana Arlenis Sierra (Astana) che ha preceduto le due ex iridate azzurre Marta Bastianelli (Alé Cipollini) e Giorgia Bronzini (Wiggle High5). Buona presenza italiana tra le prime 10: Maria Vittoria Sperotto ha chiuso quarta, Arianna Fidanza sesta, Beatrice Bartolloni nona ed Elena Franchi decima.