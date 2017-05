Operazione al ginocchio per Alaphilippe, per lui niente Tour de France

Se con la sinora fortunatissima spedizione al Giro d’Italia la Quick Step Floors è in estasi, non altrettanto si può dire per un’altra vicenda. La compagine belga ha infatti comunicato l’assenza di Julian Alaphilippe al prossimo Tour de France, in programma dal prossimo 1 luglio.

Il ventiquattrenne transalpino aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, con la vittoria di tappa e top 5 alla Paris-Nice e il terzo posto alla Milano-Sanremo. Durante la Vuelta al País Vasco il forte corridore è però caduto, sbattendo violentemente il ginocchio destro.

Inizialmente i sanitari del team hanno optato per una soluzione conservativa; tuttavia tale opzione non ha dato i risultati sperati, per cui Alaphilippe è stato sottoposto quest’oggi ad operazione presso una clinica di Herentals, in Belgio. Il corridore dovrà osservare due settimane di totale riposo prima di iniziare la riabilitazione; potrà tornare in sella a partire dalla prima settimana di giugno, non potendo costruire una forma adeguata per la Grande Boucle.

Alaphilippe ha dichiarato: «Non posso esprimere la mia delusione con le parole. Il Tour era l’obiettivo della stagione, e mancarlo, dopo essere stato costretto a saltare le classiche delle Ardenne, è deludente. Ora il mio obiettivo è il completo recupero e giungere nella seconda parte di stagione in buona forma».