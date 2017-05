California: Rivera vince la terza tappa, bene Bronzini e Guarischi

Dopo due tappe impegnative in alta quota, l’Amgen Tour of California femminile è sceso a livello del mare per dare spazio alle velociste. Nella Elk Grove-Sacramento la grande favorita Kirsten Wild è stata tagliata fuori nel finale a causa di un problema meccanico: la vittoria allo sprint è andata quindi alla statunitense Coryn Rivera del Team Sunweb al terzo successo stagionale. Alle sue spalle si è piazzata la cubana Arlenis Sierra (Astana) che ha preceduto Giorgia Bronzini (Wiggle) e Barbara Guarischi (Canyon), rispettivamente terza e quarta al traguardo.

La classifica generale è apertissima in vista della quarta ed ultima tappa, un circuito molto veloce sulle strade di Sacramento. La leader Katie Hall (Unitedhealthcare), infatti, ha visto avvicinarsi Anna Van der Breggen per via degli abbuoni ad un traguardo volante e adesso tra loro c’è appena 1″ di differenza: stesso discorso per il terzo gradino del podio dove Megan Guarnier si ritrova insidiata da Arlenis Sierra che ha recuperato due posizione portandosi a soli 2″ dalla vincitrice della prima tappa.