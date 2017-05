La Euskadi Basque Country-Murias sarà Professional nel 2018

Con una conferenza stampa svoltasi a Bilbao, i dirigenti e gli sponsor della Euskadi Basque Country-Murias Taldea hanno ufficializzato il progetto che punta a riportare il ciclismo basco tra i professionisti nel 2018. Già intenzionati a fare il salto quest’anno, gli spagnoli hanno preferito però posticipare di una stagione, puntando ad allargare ulteriormente la platea di patrocinatori.

Il responsabile dello sponsor principale ha dichiarato: «Da tre anni abbiamo deciso di legarci al ciclismo, uno sport che fa parte del DNA dei cittadini baschi. In queste stagioni abbiamo lavorato per un piccolo progetto, però solido e sostenibile. Abbiamo ora deciso di fare un passo in avanti, impegnandoci per ottenere la licenza Professional».

Il team manager del team Jan Odriozola ha aggiunto: «Dopo tanto lavoro e sforzo, siamo riusciti a ricreare un team basco che possa competere con i migliori al mondo in giro per l’Europa, comprese le corse di casa come la Vuelta al País Vasco e la Clásica de San Sebastián». Il dirigente ha ringraziato il direttore della Vuelta a España Javier Guillén, che ha già annunciato l’invito alla compagine per l’edizione 2018 della corsa nazionale.

Odriozola ha proseguito: «Questo è un giorno storico, perché torniamo nell’élite dopo il fallimento della Euskaltel-Euskadi. Non possiamo cadere di nuovo. Con l’appoggio di tutti, può darsi che questo progetto duri per i prossimi trenta o cinquanta anni. L’importante è che sia la cima di una piramide che inglobi tutto il movimento locale. Il nostro obiettivo è quello di formare gli Ion Izagirre, i Mikel Landa e i Mikel Nieve del futuro».