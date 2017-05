Omloop van de Ijsseldelta: vince Nina Buysman

1 Minuti per leggerlo

Le donne oggi hanno corso anche in Olanda dove era in programma la Omloop van de Ijsseldelta, gara di un giorno di categoria 1.2 disputata su una distanza di 134.4 chilometri. Le atlete della WM3 Pro Cycling Team hanno provato a più riprese a spezzare il gruppo, ma il vento era troppo debole per essere decisivo oggi: alla fine ad avere successo è stata la fuga con le giovani olandesi Nina Buysman e Loes Adegeest.

La vittoria è andata a Nina Buysman, atleta non ancora 20enne della Parkhotel Valkenburg al primo successo internazionale nella massima categoria. Adegeest ha chiuso al secondo posto staccata di 2″, a 10″ invece è arrivato il gruppo principale con la britannica Lucy Garner che ha conquistato la terza posizione davanti a Nina Kessler impedendo così la tripletta olandese; dodicesimo posto per Simona Frapporti.