Fernando Gaviria deve operarsi, slitta il rientro alle corse

Un infortunio in allenamento in Colombia costringerà Fernando Gaviria a rinviare il proprio rientro alle gare in questa seconda parte di stagione. Durante degli esercizi specifici per le volate ad alta velocità, il piede sinistro del talento colombiano della Quick-Step Floors si è sganciato ed il pedale ha colpito con violenza il polpaccio provocando un ematoma che richiederà un intervento chirurgico. Gaviria ha corso il Giro d’Italia dove ha vinto quattro tappe e la classifica a punti, poi ha fatto un breve apparizione in Olanda alle Hammer Series: da allora il corridore classe 1994 non ha più corso ed il calendario futuro verrà annunciato solo nelle prossime settimane.