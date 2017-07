Si rivede Matteo Tosatto: il trevigiano nuovo direttore sportivo del Team Sky

1 Minuti per leggerlo

Il Team Sky annuncia di aver ingaggiato come direttore sportivo Matteo Tosatto. Il trevigiano, professionista per 20 anni, si è ritirato al termine del 2016 dopo aver preso parte a 34 grandi giri e oltre 50 classiche monumento. L’ex corridore, fra le altre, di Fassa Bortolo, Quick Step e Tinkoff debutterà domani al Giro di Polonia.

Queste le parole del quarantatreenne veneto: «Le mie prime impressioni sono di un team organizzatissimo con un gruppo di qualità. Sono emozionato di debuttare nella migliore squadra del mondo. Ho trascorso molti anni in gruppo ma il nuovo ruolo è molto diverso da quello di corridore. Al Giro d’Italia ho lavorato per conto di Pinarello e c’è stata l’occasione di parlare diverse volte con Dave Brailsford. Quindi sono stato al seguito della Route du Sud e poi nel training camp di Livigno. Non vedo l’ora di poter aiutare i giovani corridori a raggiungere i loro obiettivi».