Europei MTB Under23: Gioele Bertolini trionfa davanti a Nadir Colledani

Ai Campionati Europei di MTB in corso di svolgimento a Darfo Boario Terme è arrivata oggi la prima medaglia d’oro per l’Italia: a conquistarla è stato Gioele Bertolini nella gara Cross-Country riservata alla categoria uomini Under23; in questa disciplina Bertolini era già stato bronzo ai Mondiali juniores nel 2013 in Sudafrica. Per gli azzurri una giornata trionfale visto che è arrivato anche il secondo posto di Nadir Colledani staccato di soli 6″ dal connazionale: per Colledani si tratta della seconda medaglia di questa rassegna dopo il bronzo conquistato nel Team Relais. Il podio è stato completato dal danese Simon Andreassen, giunto al traguardo staccato di 1’15”.