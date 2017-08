Linea verde per il Team Lotto NL-Jumbo: ingaggiato il giovanissimo Eenkhoorn

Guarda al futuro il Team Lotto NL-Jumbo. La formazione olandese ha infatti messo sotto contratto uno dei più interessanti corridori del panorama nazionale, in rosa nelle ultime due stagioni con il BMC Development Team. Si tratta di Pascal Eenkhoorn, ventenne corridore completo. Il nativo di Genemuiden ha firmato un contratto di durata triennale.

Per lui, passista scalatore nel senso moderno della definizione, nessuna vittoria in stagione ma diverse prestazioni di livello come il secondo posto alla Rhône Alpes Isère Tour e l’ottavo al Tour de Normandie; in entrambi i casi ha fatto sua la maglia di miglior giovane. Il neoacquisto ha dichiarato: «È bello avere un’opportunità simile. Sono stato contattato ad inizio stagione e dopo dei test soddisfacenti mi hanno sottoposto un bel piano per il mio futuro. Ho scelto per questo il team, perché potrò crescere senza pressioni».