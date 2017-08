Georg Preidler e Ramon Sinkeldam passano dalla Sunweb alla FDJ

1 Minuti per leggerlo

Nuova aggiunta nel settore volate per la FDJ. La formazione transalpina, che ha in Arnaud Démare la principale bocca da fuoco e negli azzurri Davide Cimolai e Jacopo Guarnieri i suoi apripista, ha messo sotto contratto un elemento di spessore per il treno del campione di Francia.

Si tratta di un altro campione nazionale, per altro di un paese di primo piano. Agli ordini di Marc Madiot arriva infatti Ramon Sinkeldam; il ventottenne è l’attuale campione olandese e lascia dopo cinque stagioni il Team Sunweb. Per il nativo di Zaandam sono sei le vittorie da professionista; durante il periodo tra gli under 23 si impose alla Paris-Roubaix di categoria nel 2011, superando Jasper Stuyven.

Oltre all’olandese, dalla compagine tedesca a quella transalpina vi è un altro movimento. Raggiunge la FDJ anche Georg Preidler; il ventisettenne torna a portare la bandiera austriaca nel team dopo 13 anni di assenza, quando Bernard Eisel cambiò casacca. Corridore completo, Preidler potrà essere un prezioso elemento nei grandi giri.