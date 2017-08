Volta a Portugal 2017

Sono undici le frazioni, con un prologo ad aprire ed una crono a chiudere. Come di consueto, le salite fanno la voce grossa; anche se la più nota, quella di Torre, è posizionata nella fase centrale dell’ultima tappa in linea. Sono quattro gli arrivi all’insù, con quello di Mondim de Basto particolarmente esigente. Sempre tanti i trabocchetti presenti, dove è possibile creare problemi agli avversari; non sarebbe una sorpresa vedere la Volta decisa da una situazione simile.

A fare la parte del leone sono, come ormai di consueto, le formazioni Continental di casa. A cominciare dalla favoritissima W52-FC Porto; i dragoni hanno il vincitore uscente Rui Vinhas, ma il leader sarà piuttosto l’esperto spagnolo Gustavo César Veloso, che somma due vittorie e due secondi posti negli ultimi quattro anni. Con lui altri due grandi protagonisti della prima parte di stagione come Raúl Alarcón e Amaro Antunes; batterli non sarà una passeggiata di salute.

La squadra forse meglio attrezzata per dar filo da torcere è la Sporting-Tavira; a guidarla è Rinaldo Nocentini, che ha dichiarato di essere in eccellente forma, con Alejandro Marque e Frederico Figueiredo come spalle. La RP-Boavista presenta l’eterno Rui Sousa, Joao Benta e il russo Egor Silin mentre la Efapel si affida a Sérgio Paulinho e Daniel Mestre. Più spuntate la LA-Metalusa con Edgar Pinto e il costaricano Román Villalobos e la Louletano di Vicente García de Mateos (attenzione a lui per le tappe) e David De la Fuente.

Finita la panoramica delle compagini di casa, l’unica Professional in gara è la Israel Cycling Academy con il velocista Jason Lowndes e lo scalatore Krists Neilands. Per il resto, solo Continental, con alcuni nomi buoni. È il caso di Ian Bibby e Russell Downing del JLT Condor, di Johim Ariesen della Metec-TKH, di Fabian Lienhard e Patrick Schelling del Team Vorarlberg, di Nikodemus Holler e di Meron Teshome della Bike Aid, di Damien Gaudin della Armée de Terre e di Bjorn Thurau della Kuwait-Cartucho.es.

Nella stessa formazione al via anche Davide Rebellin; l’esperto vicentino punta a far benne nelle singole tappe. Due infine i team di matrice italiana; uno, il GM Europa Ovini, lo è anche di matrice e porta tutti i leader come Davide Pacchiardo, Antonino Parrinello e Marco Tizza. La Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 si affida a Nicolas Tivani per le volate e a Simone Ravanelli per le frazioni più dure.