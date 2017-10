Luca Pacioni lascia l’Androni e firma un biennale con la Wilier-Selle Italia

Dal mercato arriva un nuovo rinforzo per la Wilier-Selle Italia in vista delle prossime due stagioni: il 24enne romagnolo Luca Pacioni ha infatti firmato fino al 2019 con la squadra di Angelo Citracca e Luca Scinto. Pacioni, corridore dotato di un’interessante punta di velocità, arriva dopo due stagioni all’Androni ed il mese scorso ha conquistato la prima vittoria in carriera da professionista aggiudicandosi la prima tappa del Tour of China I finendo poi quarto in classifica generale: altri risultati stagionali di rilievo sono il secondo posto nel prologo del Sibiu Cycling Tour ed il decimo alla Paris-Camembert in Francia (gara 1.1).