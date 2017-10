Una crono individuale a Malaga aprirà la Vuelta a España 2018

1 Minuti per leggerlo

Come già annunciato nella giornata di apertura dell’ultima edizione, la prossima Vuelta a España partirà da Malaga. Quello che ancora non si conosceva era la tipologia della prova, la distanza e la esatta location d’apertura. Questi particolari sono stati svelati oggi da Javier Guillén, direttore della prova iberica.

La Vuelta a España 2018 partirà dunque con una cronometro individuale di 10 km. L’esercizio solitario non aveva l’onore di aprire il terzo grande giro della stagione dall’edizione 2009, quando Fabian Cancellara vinse la prova ad Assen. La prova si terrà nel tardo pomeriggio, con l’ultimo atleta che scatterà attorno alle 20.30. La sede di partenza scelta è quella del Centro Pompidou della città andalusa, inaugurato nel 2015. Appuntamento dunque per il prossimo 25 agosto per l’edizione numero 73 della corsa a tappe spagnola.