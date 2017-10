Tour of Hainan 2017

La nascita del Tour of Guangxi è stata quasi sicuramente la causa che ha portato ad un abbassamento della qualità del campo partenti del Tour of Hainan: gli anni scorsi, infatti, c’era sempre al via qualche squadra World Tour, quest’anno il meglio è rappresentato da quattro formazioni Professional, Bardiani-CSF, Delko Marseille Provence KTM, Team Novo Nordisk e Wilier Triestina-Selle Italia. In totale sono 20 le squadre iscritte alla prova, ciascuna con un massimo di sette corridori: alcune formazioni non saranno al completo e per questo motivo i partenti saranno in totale 132.

La stella di questo Tour of Hainan è senza dubbio Jakub Mareczko, velocista della Wilier Triestina-Selle Italia che qui in Cina punta in alto: è reduce dal Tour of Taihu Lake dove ha vinto cinque tappe e la classifica generale, qui avrà a disposizione ben otto occasioni per migliorare il suo bottino stagionale complessivo. E attenzione, se Mareczko dovesse ottenere sei vittorie di tappa a Hainan sorpasserebbe Fernando Gaviria e Marcel Kittel al comando dei corridori plurivittoriosi in stagione in corse riconosciute nel calendario UCI: l’obiettivo è assolutamente alla portata del ventitreenne velocista bresciano che sulla carta parte con un buon margine di vantaggio su tutti gli altri uomini veloci presenti in Cina.

A rendere la vita dura a Jakub Mareczko ci proverà il basco Jon Aberasturi (Team Ukyo), uscito vincitore da uno degli scontri diretti al Tour of Taihu Lake. Di corridori in grado di rivaleggiare con Mareczko come punta massima di velocità onestamente non se ne vedono: gli italiani Enrico Barbin (Bardiani CSF), Marco Zanotti (Monkey Town) e Paolo Lunardon (RTS-Monton) sono tutti abbastanza rapidi, ma in un sprint lineare avranno poche speranze; a caccia di piazzamenti di tappa andranno anche Luke Mudgway, Anthony Giacoppo, Neil Van der Ploeg, Andriy Kulyk, Vitaliy Buts, Dylan Page, Jacob Rathe.

Per la classifica generale è impossibile fare pronostici netti: il forte colombiano Mauricio Ortega (RTS) e lo svizzero Patrick Schelling (Nazionale Svizzera) hanno chiuso quarto e quinto l’anno scorso, ma forse è lo spagnolo Óscar Pujol (Team Ukyo) il miglior scalatore in gara; da seguire anche Edoardo Zardini (Bardiani), Ilia Koshevoy (Wilier), Serghei Tvetcov (Jelly Belly p/b Maxxis) e gli australiani Sam Crome (IsoWhey) e Jai Hindley (Mitchelton).