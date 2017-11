Gp Guerciotti, bissa Meisen su Bertolini. Tra le donne vince nettamente Eva Lechner

1 Minuti per leggerlo

Stesso podio della precedente edizione per il Gp Mamma e Papà Guerciotti disputato oggi all’idroscalo: il tedesco Marcel Meisen (BKCP – Powerplus) vince la concorrenza degli altri sfidanti e bissa il successo della passata edizione. Nonostante Gioele Bertolini, che cercava un successo ed è partito all’attacco sin dal primo giro, costringendo Meisen ad una sudata rimonta. I due atleti si sono studiati a lungo, finendo per essere ripresi da Sacha Weber, Lukas Flückinger e Nicolas Samparisi al penultimo giro, ma a metà dell’ultima tornata l’attacco senza possibilità di replica del tedesco ha deciso l’esito finale, con Bertolini, staccato di 9″, che si consolava col secondo posto. Poco distanziato, sul podio saliva l’altro tedesco, Weber, davanti a Flückinger e Samparisi.

Gara ben diversa tra le donne, con una Eva Lechner in crescita di condizione che ha avuto facilmente ragione di un’Alice Arzuffi sottotono nelle ultime prove e giù di morale per l’improvvisa chiusura della sua formazione su strada, arrivata seconda e staccata di 42″; terzo posto per la giovane Francesca Baroni.