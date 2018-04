Trovata morta a soli 33 anni l’ex ciclista élite Ilaria Rinaldi

Lutto nel mondo del ciclismo: la 33enne ciclista toscana Ilaria Rinaldi è stata trovata morta ieri mattina nella sua abitazione dei pressi di Firenze, le cause del decesso dovranno essere chiarite con gli esami di un medico legale. Ilaria Rinaldi era stata campionessa italiana di ciclocross nel 2007 e su strada ha militato in diverse formazioni UCI come Team FRW, Michela Fanini e Fenixs tra il 2005 ed il 2011: lasciata l’attività tra le élite, si è dedicata alle Granfondo, un mondo in cui era tuttora in attività e dove è riuscita ad ottenere ottimi risultati.