Annunciate le squadre al via del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini

1 Minuti per leggerlo

L’Unione Ciclistica Pecciolese sta ultimando la fase organizzativa delle due gare da essa curate, vale a dire il Giro della Toscana (che da quest’anno torna a disputarsi in una giornata) e la Coppa Sabatini, in programma nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 settembre.

Sono state comunicate le squadre che prenderanno parte agli eventi. Ben sette le compagini World Tour, in netto aumento rispetto alla passata stagione (allora furono 3 per il Toscana e 4 per la Sabatini): si tratta di AG2R La Mondiale, Bahrain Merida, Groupama-FDJ, Movistar Team, Team Dimension Data, Team Sky e UAE Team Emirates.

Miglioramento anche per i sodalizi Professional, che nel 2017 erano nove. Quest’anno in gara Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis Solutions Crédits, Delko Marseille Provence KTM, Gazprom-RusVelo, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, Team Fortuneo-Oscaro, Wanty-Groupe Gobert e Wilier Triestina-Selle Italia. Alla sola Coppa Sabatini si aggiungerà inoltre la Israel Cyclign Academy. Completano il campo partenti la nazionale italiana e due Continental tricolori, vale a dire la D’Amico-Utensilnord e la Sangemini-MG.KVis.