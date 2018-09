Mondiale su strada, questi i ragazzi preselezionati fra under 23 e juniores

Anche le categorie under 23 e juniores maschile hanno annunciato i nomi degli atleti che sono in lizza per un posto al Campionato del Mondo su strada di Innsbruck. Per quanto riguarda gli under 23, il commissario tecnico Marino Amadori ha preselezionato nove elementi per la prova in linea: i sei titolari verranno ufficializzati al termine delle quattro gare della Ciclismo Cup (Toscana, Sabatini, Pantani e Matteotti) a cui prenderanno parte alcuni di loro.

I nomi sono quelli di Edoardo Affini (SEG Racing Academy), Andrea Bagioli (Team Colpack), Samuele Battistella (Zalf Euromobil Fior), Alessandro Covi (Team Colpack), Alessandro Fedeli (Trevigiani Phonix-Hemus 1896), Alberto Giuriato Cyclingteam Friuli), Alessandro Monaco (Petroli Firenze Hopplà Maserati), Cristian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà Maserati) e Matteo Sobrero (Dimension Data for Qhubeka).

Già noti, invece, i tre atleti impegnati nella prova cronometro: al campione europeo di categoria Edoardo Affini (SEG Racing Academy), in possesso di un pass nominale, si aggiungono Alexander Konychev (Petroli Firenze Hopplà Maserati) e Matteo Sobrero (Dimension Data for Qhubeka).

Per la prova in linea della categoria juniores maschile il selezionatore Rino De Candido ha incluso nella preselezione Filippo Baroncini (Italia Nuova Borgo Panigale), Gabriele Benedetti (Work Service), Samuele Carpene (Assali Stefen), Alessandro Fancellu (CC Canturino), Marco Frigo (Danieli 1914), Andrea Piccolo (Team LVF), Mattia Petrucci (Contri Autozai), Samuele Rubino (Team LVF) e Antonio Tiberi (Team Ballerini). Per la crono sono già noti i due in gara: si tratta di Samuele Manfredi (Work Service) e di Andrea Piccolo (Team LVF), con Antonio Tiberi (Team Ballerini) come riserva.