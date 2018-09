Formolo, Pozzovivo e Visconti nella nazionale per il Trofeo Matteotti

L’ultima gara per la nazionale italiana prima del Campionato del Mondo di Innsbruck sarà il Trofeo Matteotti, in programma domenica 23 settembre. Il commissario tecnico Davide Cassani ha deciso di selezionare una formazione di esperienza, con il solo Alessandro Monaco (Petroli Firenze Hopplà Petroli) come unico under 23.

Il resto, dunque, sono sei élite di livello. Fra di loro vi è la coppia della Bahrain Merida composta da Domenico Pozzovivo e Giovanni Visconti, rispettivamente terzo e quarto al Giro della Toscana. Loro due, al pari di Davide Formolo (Bora Hansgrohe), sono ancora in lizza per un posto tra gli otto per la rassegna iridata. Completano la squadra Eros Capecchi (Quick Step Floors), Matteo Fabbro (Team Katusha Alpecin) e Iuri Filosi (Delko Marseille Provence KTM).