Tre giovani per il Cycling Team Friuli: ecco Dalla Valle, Milan e Petrelli

In quella che sarà la prima stagione come formazione Continental il Cycling Team Friuli potrà contare su tre giovani corridori provenienti dalla categoria juniores. In ordine alfabetico, il primo è Tommaso Dalla Valle, vicentino e fratello minore di Nicolas, futuro corridore del Tirol Cycling Team. L’unico udinese del terzetto è Jonathan Milan, che proviene da Buja come l’ex alfiere del team Alessandro De Marchi. È bolognese, infine, l’ultimo volto nuovo, ovvero sia Gabriele Petrelli.