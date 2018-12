L’unico, l’inimitabile Pippo Pozzato

Ripercorriamo con le immagini la carriera del corridore vicentino

Comunque la si pensi, dal 2001 al 2018 Filippo Pozzato, per tutti Pippo, è stato uno dei corridori italiani di maggior peso specifico. Con tifosi accaniti al seguito e oppositori parimenti veraci, il sandricense è stato corridore senza mezze misure: da talento purissimo in gioventù, quando è giunto il momento di raccogliere è mancato. Ripercorriamo una carriera giunta oggi al termine e niente affatto banale, ricca di successi (quarantasette da pro’), magari meno di quanto ci si attendeva: una Milano Sanremo, un Campionato italiano, una Omloop Het Volk, una E3 Harelbeke, una Classica di Amburgo, due tappe al Tour de France, una tappa al Giro d’Italia, una Tirreno Adriatico e tanto altro. In ogni caso, uno come lui mancherà al ciclismo.