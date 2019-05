Bottino pieno per gli azzurri in Francia: Dainese vince a Montmorillonnais

Trasferta perfetta per la truppa azzurra in Francia, che conferma la nostra nazionale come una delle più forti sul piano delle ruote veloci, dopo il colpaccio di Konyshev al Trophée d’Or, arriva il bis in volata per Alberto Dainese nella Entre Brenne et Montmorillonnais, corsa in linea di nascita recente al primo anno in calendario UCI.

Abbinata alla prova di Coppa delle Nazioni, alla corsa francese dal percorso ondulato ma non troppo impegnativo a livello altimetrico erano presenti molte della nazionali impegnate ieri. L’Italia ha corso compatta per il suo velocista principale, Alberto Dainese, forte di 4 successi stagionali, ed il veneto non ha tradito le attese, battendo allo sprint lo sloveno Ziga Jerman, l’inglese Matthew Walls ed i francesi Vincent Louiche (Cc Villenevue) e Louis Lapierre (Océane Top 16).