Curiosità sul Giro? Ecco le risposte!

TAPPE CATEGORIA A (3, 5, 10, 11, 18): 7% se la media è inferiore a 40 km/h, 8% se è tra 40 e 45 km/h, 10% se è superiore a 45 km/h

TAPPE CATEGORIA B (4): 9% se la media è inferiore a 37 km/h, 10% se è tra 37 e 41 km/h, 11% se è superiore a 41 km/h

TAPPE CATEGORIA C (2, 6, 7, 8, 12): 11% se la media è inferiore a 35 km/h, 12% se è tra 35 e 39 km/h, 13% se è superiore a 39 km/h

TAPPE CATEGORIA D (13, 14, 15, 16, 17, 19, 20): 16% se la media è inferiore a 30 km/h, 17% se è tra 30 e 34 km/h, 18% se è superiore a 34 km/h. Per la tappa 14, data la lunghezza inferiore ai 150 km, sono in vigore questi parametri: 19% se la media è inferiore a 30 km/h, 21% se è tra 30 e 34 km/h, 22% se è superiore a 34 km/h.

TAPPE CATEGORIA E (1, 9, 21): 30% indipendentemente dalla media del vincitore