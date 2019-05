Chiusa la fase di selezione, ecco le squadre italiane per il Giro d’Italia Under 23

Con la giornata di ieri è ufficialmente terminato il periodo di selezione per conoscere le squadre italiane impegnate al prossimo Giro d’Italia Under 23. La classifica si era definita in gran parte già nelle settimane seguenti, con solo un paio di dubbi ancora in essere. Le formazioni dalla prima alla decima partiranno con sei atleti ciascuna mentre le squadre dall’undicesima alla sedicesima potranno allineare ai nastri di partenza cinque elementi.

Questa la classifica (in grassetto le squadre qualificate)

1) Dimension Data for Qhubeka 229 punti

2) Zalf Euromobil Désirée Fior 217 punti

3) Cycling Team Friuli 172 punti

4) General Store Essegibi 149 punti

5) Team Colpack 142 punti

6) Casillo Maserati 108 punti

7) Iseo Rime-Carnovali 86 punti

8) Delio Gallina Colosio Eurofeed 51 punti

9) Team Franco Ballerini 48 punti

10) Biesse Carrera 47 punti

11) Viris Vigevano 46 punti

12) Velo Racing Palazzago 45 punti

13) Aran Cucine Vejus 43 punti

14) Mastromarco Sensi FC Nibali 38 punti

15) Beltrami Tsa Hopplà Petroli Firenze 37 punti

16) Sangemini-Trevigiani 28 punti

17) Work Service Videa Coppi Gazzera 27 punti

18) VPM Porto Sant’Elpidio 18 punti

19) Northwave Cofiloc 10 punti

20) Named Rocket 9 punti

21) Forebraccio 8 punti

22) Team Cinelli 7 punti

23) Team Lan Service 3 punti

24) Cipriani e Gestri 2 punti

25) Bevilacqua Sport Ferretti 2 punti

26) Cycling Development Guerciotti 0 punti

27) Malmantile 0 punti

28) Gs Maglificio LB 0 punti

29) Bike Team Nordest 0 punti

30) Apua Pontremoli 0 punti

31) Cycling Team Cuneo 0 punti

32) InEmiliaRomagna 0 punti

33) Overall Tre Colli 0 punti

34) Hicari Cablotech Biotraining 0 punti