GP Sakia El Hamra, vittoria per il tedesco Hermann Keller

Oggi in Marocco si è disputata la prima delle tre prove facenti parte de Les Challenges de la Marche Verte, abituale appuntamento con il vivo movimento magrebino. La gara odierna era il GP Sakia El Hamra e ha premiato come vincitore Hermann Keller: per il ventiseienne tedesco, in gara con il club dilettantistico Team Embrace The World Cycling, si tratta della prima affermazione stagionale, lui che un anno fa si era imposto in una tappa del Tour du Faso. Sul podio assieme al corridore teutonico salgono i turchi Batuhan Özgur e Muhammet Atalay. Dopodomani in programma la seconda prova, la terza e ultima si disputerà invece giovedì.