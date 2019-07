Simone Ravanelli vince sul Nevegal e conquista il Giro del Veneto

Doppio colpo per Simone Ravanelli che sulle rampe della salita del Nevegal stacca tutti, taglia per primo il traguardo e conquista anche la vittoria finale del Giro del Veneto 2019. Due giorni dopo il suo 24° compleanno, lo scalatore della Biesse Carrera Gavardo (e che il prossimo anno vestirà la maglia dell’Androni) si è imposto per distacco con 16″ su una coppia della Zalf formata da Marco Landi e Marco Frigo, a seguire quarto posto a 21″ per Emanuele Barison e quinto posto per Francesco Baldi a 28″. Distacchi molto più pesanti per tutti gli altri.

L’ordine d’arrivo ha quindi sconvolto la classifica generale: Simone Ravanelli ha portato a casa anche la vittoria finale con 8″ di vantaggio su Marco Landi, 22″ su Francesco Baldi, 33″ su Marco Frigo, 53″ su Davide Casarotto e 2’07” su Edoardo Faresin.